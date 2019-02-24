شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يبدأون هجوماً هو الأعنف بمختلف أنواع الأسلحة على حجور ونزوح أكثر من 500أسرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت مليشيات الحوثي الانقلابية عصر اليوم هجوماً مكثفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن .

وقال مصدر محلي في مديرية كشر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن المليشيات الحوثي بدأت عصر الأحد هجوماً هو الأعنف على قرى جنوب المديرية.

وأضاف المصدر ” إن المليشيات الحوثية تقصف منذ أكثر من ساعة قرى المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية والدبابات وسط غياب كامل لطيران التحالف العربي.

وأوضح المصدر ” إن أكثر من 500أسرة نزحت حتى اللحظة جراء القصف العشوائي للمليشيات الحوثية التي تحاول تحقيق أي تقدم نحو مركز المديرية .

وأشار المصدر ” إلى أن قيادات المليشيات في المحافظة تسعى إلى تحقيق أي اختراق نحو مواقع القبائل بعد المهلة التي حددها زعيم المليشيات الحوثية لإنهاء المواجهات في حجور في غضون 48ساعة حسب مصادر مطلعة.