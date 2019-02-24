شكرا لقرائتكم خبر عن يوم أسود على الحوثيين.. مالم يفعله الآخرون في شهور.. صنعته القبائل في ليلة واحدة بـ”حجور”.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في معارك مع مسلحي قبائل حجور في مديرية قارة بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين، بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على تفجير الوضع شرق مديرية قارة، وفتحها جبهة جديدة فيها.

ووفقاً للمصدر، فإن المعارك أسفرت عن سقوط 30 عنصراً من الميليشيا الانقلابية ما بين قتلى وجرحى، وإعطاب 3 عربات عسكرية تابعة للمتمردين، وفرار من تبقى من عناصرهم، حسبما ذكر موقع «سبتمبر.نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وبحسب المصدر فإن المتمردين الحوثيين، وعقب خسارتهم للمعركة، أقدموا على استهدف مواقع يتمركز فيها مقاتلو القبائل في جبل الرحبة، بعد انكسارها شرق المديرية.

وأضاف المصدر أن الميليشيا لجأت إلى حشد عناصرها من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، لتعزيزات عناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها أخيرا في حجور بكشر، ولاحقاً في حجور، بمديرية قارة.

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