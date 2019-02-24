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عدن - ياسمين التهامي - هـــام جدا .. الشرعية تفتح باب الامل امام العاطلين عن العمل.. بدء التسجيل للوظائف الحكومية ( الشروط المطلوبة)
الميثاق نيوز- متابعات - أعلن مكتب الخدمة المدنیة بالعاصمة عدن عن فتح باب التقیید ( التسجیل لأول مرة في الخدمة ) للحصول على وظائف حكومیة في القطاع الحكومي المدني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
وأعلن البیان بأن التقیید یبداً من تاریخ 3 مارس حتى نهایة أغسطس 2019.
وأشار بأن الوثائق المطلوبة هي التالي:
الوثائق المطلوبة لحملة شهادة البكالوریوس:
- صورة من البطاقة الشخصیة
- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز)
- بیان الدرجات طبق الأصل
- الشهادة الجامعیة طبق الأصل
- ملف ابیض
الوثائق المطلوبة لحملة البكالوریوس والدبلوم: ( الجامعات الخاصة)
- صورة من البطاقة الشخصیة
- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز )
- الشهادة الجامعیة وبیان الدرجات مختم من التعلیم العالي ثم ختم طبق الأصل من
الجامعة
- ملف ابیض
الوثائق المطلوبة لحملة الدبلوم التقني:
( ٥ سنوات بعد الاعدادیة أو ٣ سنوات بعد الثانویة أو سنتین بعد الثانویة )
- صورة من البطاقة الشخصیة
- الثانویة العامة طبق الأصل ( الختم البارز ) أو الاعدادیة طبق الاصل
- بیان الدرجات طبق الأصل
- الشهادة طبق الأصل
- ملف ابیض
وثائق الدبلوم المهني بعد الاعدادیة:
- صورة من البطاقة الشخصیة
- الاعدادیة طبق الأصل ( الختم البارز )
- بیان الدرجات طبق الأصل
- الشهادة المهنیة طبق الأصل
- ملف ابیض.
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