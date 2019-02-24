شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية ترد على ملاحظة لافته لأحد المستفيدين في جواز سفره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة مراجعة إدارة الجوازات في حال وجود أي ملاحظة للمستفيد في جواز سفره الجديد . جاء ذلك رداً على إستفسار وجهه أحد المستفيدين اليوم ، والذي لاحظ نقص حرف في اسم جده بالجواز وظهور اسمه ثلاثي وليس رباعي ، متسائلاً حول مدى ضرورة مراجعة ” الجوازات ” في هذا الشأن .



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