شكرا لقرائتكم خبر عن بن دغر يعود للواجهة بقوة ويكشف عن أخطر مأزق وقعت فيه الشرعية والتحالف.. شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس الوزراء اليمني السابق “أحمد عبيد بن دغر”، اليوم السبت، من انكسار انتفاضة حجور في المعركة التي تخوضها ضد جماعة الحوثي الإنقلابية.

وقال بن دغر في سلسلة تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن حجور عنوان للوفاء لقيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم الذي تخلى عنها البعض ويدافع عنها البعض.

وأفاد: حجور هي محاولة من ألأوفياء من أبناء وأحفاد الثورة اليمنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان، مؤكدا في الوقت ذاته أن كُسرت انتفاضة حجور فسنخسر نحن في الشرعية ونحن في التحالف معركة كان يمكن الانتصار فيها.

وتابع: أن حجور معركة أقل من شاملة ولكنها أكبر من مجرد اشتباك عابر، هذه المعركة تخوضها مجموعة مديريات ما عرف اليوم بمنطقة أو قبائل حجور، وبشترك فيها عشرات الآلاف من المقاتلين دفاعاً عن قيم الجمهورية، ودفاعاً عن الأرض وعن العرض.

وأكد أن نصرة حجور ودعم انتفاضتها الباسلة ورجالها وقادتها هي اليوم واجب، المحبين ليمن المستقبل ولمشروعه الحضاري الجديد، الكفيل بإنهاء الحرب، وإعادة البناء.

وبين أن انتفاضة حجور رافد آخر من روافد معركة تخوضها القوى الوطنية من صعدة مروراً بالجوف ومأرب والبيضاء وشبوة وأبين وإب ولحج وتعز وحتى الحديدة.

وتشهد مديرية كشر والمديريات المجاورة لها شرقي حجة معارك بين قبائل حجور من جهة مسلحي الحوثي من جهة أخرى منذُ أكثر من شهر استطاعت القبائل خلالها كسر الزحف الحوثي باتجاه مناطقها الإستراتيجية.