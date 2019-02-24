مخرج "10 أيّام قبل الزفّة" يستعرض تاريخ السينما والمسرح في عدن

بثّت قناة الغد المرق مساء السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج (استديو عدن ) الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع المخرج الشاب عمرو مخرج فيلم عشر أيّام قبل الزفّة.

المخرج عمرو جمال استعرض تاريخ السينما والمسرح في عدن وواقع الحال وجهود الشباب لتجاوز الحالة الراهنة .

ولخّص عمرو جمال أسباب ركود صنعة السينما والمسرح في عدن في غياب البنيّة التحتية الضرورية وضعف التمويل . مؤكدا بان النجاحات الفردية التي تحققت هنا او هناك لا يقاس عليها لتاسيس حالة قابلة للاستمرار مالم تعزز ببنية تحتية حقيقية .

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وأشاد عمرو جمال بالدعم الإماراتي المتمثل في إعادة تأهيل مسرح حافون ، داعيا الجهات الرسمية في عدن لمخاطبة الجهات الإماراتية المانحة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تأسيس بنية تحتية أولية تؤسس لتطور المسرح والسينما في بلادنا .

واستعرض جمال تجربته مع الفيلم الذي سجل حضورا لافتا ( 10 أيام قبل الزفة ) مشيدا بجهود الشباب المشاركين فيه الذين حققوا هذا الإنجاز النوعي رغم ضعف الإمكانيات ، مشيرا إلى الفيلم لا يزال يحظى باهتمام النقاد والسينمائيين حيث تلقى طاقمه دعوات عدة للمشاركة في مهرجانات في دول متعددة ، بعد ان تم عرضه في الداخل ودول عربية عدة بينها دولة الإمارات العربية المتحدة .

ووعد عمرو جمال الجمهور بالمزيد من الإبداع والتميّز في قادم الأيام .