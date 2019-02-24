البحسني يبحث مع المستثمر الكثيري سبل تصدير المنتجات المعدنية

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم، بالمكلا المستثمر مسلّم بن سالم هبيس الكثيري مالك شركة ثري إس منيرل العاملة في كربونات الكالسيوم بمنطقة يثمون بمديرية الديس الشرقية والعاملة في مجال الاستثمار المعدني للصخور البركانية ( البوزلانا والجبس ).

وتعرّف المحافظ من المستثمر على سير عمل الشركة في مجال الاستثمار المعدني وتوجهاته لإنشاء لسان بحري لتصدير المنتجات والمواد والخامات المعدنية.

وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمستثمرين في كافة المجالات ودعمه لإنجاح توجهات المستثمر بإنشاء لسان بحري لتصدير المنتجات المعدنية بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالمحافظة.

وكان قد أعلن محافظ حضرموت عن تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة من ضمنها بناء خزانين بسعة 23 الف طن.

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وأوضح البحسني انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة انزال مناقصة المشروع الى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن وهو ما سيزيد من حركة السفن بميناء المكلا بالإضافة الى انشاء مبنى خاص لإدارة المنشات بالشركة.

ولفت "البحسني الى ان شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المشاكل حتى كادت ان تعلن افلاسها ولكن حرصا منا قمنا بدعم فرع الشركة بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها".

وأضاف " تم تسديد جزء كبير من ديون فرع الشركة وقربيا سيتم التسديد بقية المديونية بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالوقود ".

وكان مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري تطرق الى جملة من النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستقرار التمويني.