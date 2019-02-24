صحيفة إماراتية: قبائل اليمن الأصيلة تعبر عن رفضها لمشروع الحوثي الايراني

قالت صحيفة الوطن الاماراتية في افتتاحيتها تحت عنوان " قبائل اليمن الأصيلة" إن قبائل اليمن تتميز بالأصالة والتاريخ العريق وقوة التعلق بالجذور والقيم، وهي عبرت عن رفضها التام للانقلاب الذي قامت به أدوات إيران المتمثلة بمليشيات الحوثي الإيرانية منذ خروجه إلى العلن، وكان ذلك نابعاً من مواقف تاريخية ترفض الغرباء وتؤكد التمسك بالعروبة والمنطقة التي هي جزء منها، فالمجتمع اليمني مجتمع قبلي بخصوصية تشكل فيها العزة والكرامة شأناً غير قابل للمس، ولا يمكن مهما بلغت قوى البغي والإجرام أن تدفع قبائل اليمن إلى التسليم بقوة أمر واقع لا يريدونه، وهو موقف مبدئي ثابت ومعروف.

واضافت ان الانتفاضة القبلية لقبائل إب وحجة وغيرها ليست جديدة، وهي واضحة منذ أن حاولت مليشيات إيران الاستيلاء على السلطة، فكان لها موقف رافض لكل ما يقوم به الانقلابيون، وإدراك تام لخطورة مشروعهم التدميري الغريب على اليمن والنيات الخبيثة التي يتم العمل عليها، واليوم فإن محاولات المليشيات تجنيد أبناء تلك القبائل يأتي كمحاولة يائسة بعد الخسائر التي حاولت مرتزقة المليشيات إلى فلول متهاوية من جهة، ودليل على أن المخطط الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة لم ينجح في استقطاب القبائل والزج بها في مشروع تدميري من جهة ثانية.

وخلصت إلى أن اليمن بكل ما فيه مع قراره المستقل وتكاتفه مع الأشقاء في دول التحالف، لم يكن يوماً مع طغمة قبلت على نفسها الارتهان لإيران والعمل وفق أجندتها التوسعية الخبيثة وسياستها التوسعية التي تستهدف دول المنطقة.