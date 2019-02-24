القبض على 3 متهمين بقضايا جنائية في شبوة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة والنخبة الشبوانية معسكر الشهداء من ضبط 2 من المتهمين في قضيه مقتل المجني عليه محمد عبدالله سعيد من أبناء منطقه أحوار محافظه أبين والذي تم العثور على جثته في منطقه رماه بحضرموت، الخميس المنصرم، بعد اختفائه لعده أيام وسرقه كل ما يملكه من خلايا النحل.

وقال مصدر في الشرطة محافظه شبوة انه بعد عمليات البحث والتحري والرصد والتعاون من أنصار الشرطة تم إلقاء القبض على كلا من ( ر ش ا ) و ( ا م س ) وبحوزتهم عدد من خلايا النحل التابعة للمجني عليه .

وأكد المصدر أن شرطه عام محافظه شبوة على تواصل وتنسيق بصوره مستمرة مع جميع محاور النخبة الشبونية لضبط الأمن والاستقرار في محافظه شبوة .

على صعيد متصل ضبطت إدارة البحث الجنائي بشبوة اليوم أحد الفارين من السجن المركزي أثناء اجتياح مليشيا الحوثي للمحافظة.

وأكد مصدر في الشرطة انه بعد عمليات البحث والتحري والرصد تم إلقاء القبض على ( ع ع م ) وكان مسجون في السجن المركزي على ذمة جريمة قتل عمدا .

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وأضاف المصدر أن السجين كان قد فر من السجن أثناء اجتياح مليشيا الحوثي محافظة شبوة وظل هاربا حتى وقع في قبضة رجال البحث الجنائي في المحافظة وتم إعادته إلى السجن.

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في محافظة شبوة، نزول قوات شمالية تتبع اللواء 107 صافر بقيادة “خالد يسلم”، الى شركة “جنت هنت” قطاع 5 ، برفقة مهندسيين شماليين.

ونقلت مصادر محلية عن المصدر المسؤول قوله، إن الفريق مكلف بعملية مسح لانبوب النفط من قطاع 5 عسيلان الى قطاع 4 غرب عياذ في مدينة العقلة.

وأضافت المصادر ، أن “محافظ شبوة بن عديو ، رفض بدء العمل حتى يجتمع مع رئيس الجمهورية ووزير النفط نهاية الاسبوع الحالي”.

واشارت المصادر الى ان “المحافظ المح الى اخلاء مسئولية السلطات في شبوة من اي مشاكل قد تحدث بسبب موضوع تكليف مقاول من خارج المحافظة و دون إي تنسيق او رجوع للسلطات المحلية والامنية والعسكرية بالمحافظة”.