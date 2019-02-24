وزارة الأوقاف تحذر من التعامل مع الوكالات الوهمية للحج والعمرة

حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، عموم مواطني الجمهورية، من التعامل مع سماسرة الحج أو العمرة أو الوكالات الوهمية.

ونبه القطاع في بلاغ صحفي له ، بأنه لاتوجد على الاطلاق مايسمى بتأشيرات ( المجاملة ) لا عمرة ولاحج ، وليس هناك أي تأشيرات يُسمح لحاملها بالبقاء أكثر من مدة صلاحية تأشيرة العمرة أو الحج.

وأكد القطاع بأنه سيلاحق عبر الأجهزة الأمنية كل من يرتكب مثل هذه المخالفات ويشارك في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين سواءٌ أكانوا سماسرة أو وكالات وهمية أو غير ذلك.

وأهاب بكافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هؤلاء والابلاغ عنهم إلى فروع الوزارة أو الأجهزة الأمنية في محافظاتهم.

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وكانت قد أعلنت بعثة الحج، بمكة المكرمة، بدء تسجيل ضيوف الرحمن من الحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام الجاري 1440 هجرية.

وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، بدور القطاع الخاص، وما يقدمه من دور كبير في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفقا للخطط والشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفويج أكثر من ٢٢٠ ألف معتمر أكملوا أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزارة الحج السعودية، لتذليلهم الصعاب أمام المواطن اليمني سواء فيما يتعلق بالعمرة أو الحج، والتعاون الكبير والمثمر على كل المستويات والأصعدة.

من جانبه أكد رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة حسين الخولاني إلى أهمية استمرار التنسيق والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنعكس هذه العلاقة على مستوى خدمات الحجاج والمعتمرين.