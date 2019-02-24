شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة سعودية تعطل العمل بسوق تجاري بسبب اتهامها لمواطن يمني بالسرقة .. والمفاجاة كشفها الكمبيوتر ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت موظفة سعودية تعمل كاشيرة في أحد الأسواق الكبيرة في الرياض بمشكلة كبيرة بعد اتهامها لمقيم يمني بسرقة مبلغ صغير من المال.

وأوضح شاهد عيان في حديث إن الواقعة حدثت مساء الجمعة ، مشيرا بأن المبلغ المالي الذي اتهمت فيه الكاشرة السعودية كان صغيرا ” عشرة ريالات” الا انه سبب ارباك كبير وتوقفت عملية الدفع لشراء الاغراض فترة تجاوزت أكثر من نصف ساعة.

وأضاف ” الكاشيرة قالت للمقيم انه لم يدفع الريالات العشرة بينما اصر هو انه دفع المبلغ، ورغم ان البعض حاول التدخل لدفع المبلغ وانهاء المشكلة الا ان المقيم اليمني رفض هذا الامر واصر على معرفة الحقيقة لأنها اتهمته بالسرقة.

لافتا الى ان الازدحام الشديد أمام الكاشيرة دفعت بالمسؤول الاول للحضور وبعد مراجعات من الكمبيوتر وجهاز الكاشير تبين ان المقيم اليمني كان محقا واعتذرت الكاشيرة السعودية واعترفت بأنها هي المخطئة.

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