شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون السيطرة على تباب في جيزان ومصرع 9 بريطانيين!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت جماعة مليشيا الحوثيين، أن مقاتليها سيطروا على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي بأن مقاتليها شنوا، أمس السبت، عملية هجومية على مواقع يتمركز فيها الجيش اليمني شرق جبل جحفان في جيزان، انتهت بالسيطرة على عدة تباب.

وأضافت أن العملية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات اليمنية، واغتنام الحوثيين أسلحة متنوعة.

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واعلنت الجماعة مقتل9 بريطانيين، بعملية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للمليشيا الانقلابية على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا عملية وصفها بالنوعية في محور نجران، أسفرت عن مقتل 9 بريطانيين.

وحسب المركز، فإن القتلى البريطانيين كانوا بصدد شن زحوفات بمجاميع للجيش اليمني في جبهات الحدود مع السعودية.