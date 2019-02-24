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علم اليمن يثير جدلاً واسعاً في مدينة حمص السورية

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عدن - ياسمين التهامي - أزالت شركة سورية نصباً أقامته على أحد الطرقات في مدينة حمص، وسط سورية، بعد ساعات من تشييده، إذ تبيّن أن طلاء العلم المرسوم فوقه يعود إلى اليمن وليس علم النظام السوري.

ونقل موقع العربي الجديد عن مصادر من المدينة الخاضعة لسيطرة النظام السوريه التي يلقّبها المعارضون السوريون بـ"عاصمة الثورة"إن "شركة (البراق للاتصالات) شيّدت نصباً في حي (طريق طرابلس) على شكل I LOVE HOMS (أحبّ حمص)، وطُلي على شكل علم النظام من دون النجمتين".

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وأفادت المصادر نفسها بأنه عقب انتقادات من مواطنين وموالين للنظام على عدم وجود النجمتين، ما جعله يبدو كعلم اليمن، أزالت الشركة النصب.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تابعوا الجدل حول النصب في مدينة حمص بين الحسرة والسخرية.

وعلقت صفحة "قرية بلقسة" الموالية للنظام: "صدق أو لا تصدق في حمص، يا فرحة ما تمت.. إزلة (إزالة) النصب انا احب حمص بعد كم ساعة من نصبه والسبب.. حاطين علم اليمن بدال علم سوريا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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