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محافظ حضرموت يعلن عن عدد من المشاريع النفطية في الساحل

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أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم السبت عن تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة من ضمنها بناء خزانين بسعة 23 ألف طن.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها فرع شركة النفطية وأشار "انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة إنزال مناقصة المشروع الى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن وهو ما سيزيد من حركة السفن بميناء المكلا بالإضافة الى انشاء مبنى خاص لإدارة المنشاة بالشركة".

وقال البحسني "ان شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المشاكل حتى كادت ان تعلن افلاسها لكنا قمنا بدعمها بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها".

وأضاف "تم تسديد جزء كبير من ديون فرع الشركة وقربيا سيتم التسديد بقية المديونية بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالوقود".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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