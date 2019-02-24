الجوف: ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في "مدينة الحزم "

تمكنت فرق الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة في محافظة الجوف اليوم السبت من ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في عدد من المحلات التجارية في مدينة الحزم.



وقال مدير عام مكتب التجارة والصناعة ناصر مثني لـ"يمن شباب نت" بأن الحملة التي قامت بها فرق التفتيش اليوم ستتبعها عدة حملات أخرى من شأنها كشف تلاعب التجار بأرواح المواطنين.



وأضاف "أنه تم ضبط مواد إغاثية تباع في المحلات، وكانت المواد الغذائية المضبوطة عبارة عن معلبات فاصوليا وبزاليا وعصائر ومشروبات غازية وغيرها وقد تمت مصادرتها".



وكان مكتب التجارة والصناعة في المحافظة قد نشر تعميما -حصلت "يمن شباب نت" على نسخة منه- يمنع بيع وشراء المواد الإغاثية بأي حال من الأحوال.