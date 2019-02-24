شكرا لقرائتكم خبر عن الله يهلكم ..مواطن يمني حزين يبتهل الى الله بدعوة محزنة على قيادة الشرعية والحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنهيدات محزنة ودعوات محزنة اطلقها مواطن يمني في عدن على قيادات الشرعية والحوثيين . قائلا الله يهلكم انتم سبب ما نحن فيه من مأسي واحزان وحروب لانكم تستثمرون الحرب وتتاجرون بدمأ الناس. كان ذلك في الشارع اثناء حديثة مع مواطن اخر, واضاف ان قيادة الشرعية تاكل وتشرب وتستثمر فيما نحن ناكل من القمامة والحوثيون يبنون ويستثمرون وابناء صنعاء ومناطق سيطرتهم يعانون ويأكلون من القمامة بسبب انقطاع رواتبهم واشار الى ان هؤلاء جميعا يجب ان يقدموا لمحاكمة لانهم يدفعون بأبناء الفقراء الى الجبهات والحرب وهم يعيشون في الفلل والمنازل الفخمة وبعضهم بالخارج.

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