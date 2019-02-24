فريق المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية يدرس الصخور الصناعية بحضرموت

قام فريق التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، بدراسة الصخور الصناعية للمستثمر مسلم بن سالم ، بمديريتي الديس الشرقية وقصعير بمحافظة حضرموت.

وأخذ فريق التقييم، بعض العينات من معدن الجبس لاجراء الاختبارات الكيميائية ، كما تم تحديد ودراسة معدن الجبس بمنطقة الديس الشرقية الذي يتميز بالكتلي والصفائحي وذات السماكات الكبيرة. كما تم دراسة وتحديد صخور البازلت بمنطقة قصيعر، و تتميز بالفقاعي اللوزي و المصمت وتأخذ مساحات شاسعة وسماكة كبيرة ،وكذلك أخذت عينات تمثيلية وعينات للاختبارات الكيميائية.

في نهاية العمل ، تم دراسة و تحديد صخور الحجر الجيري ( الركام الودياني ) بمناطق مديرية الشحر والريدة و قصيعر و تم تسجيل الخواص الفيزيائية ،و أخذت عينات للتحاليل الكيميائية و الاختبارات النصف صناعية و التمثيلية .

جدير بالذكر، أن جميع مواقع الدراسة تندرج في مديريات الشحر و الديس الشرقية والريدة قصيعر ضمن محافظة حضرموت والتي تعتبر ضمن النطاق الجغرافي لنشاط فرع الهيئة (حضرموت - شبوة - المهرة - سقطرى).