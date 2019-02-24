شكرا لقرائتكم خبر عن آخر البشارات الواردة من ”حجور”.. من هي قبيلة ”ذو يحيى” التي أثخنت في الحوثيين اليوم وقلبت موازين المعركة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تكبدت المليشيات الحوثية اليوم السبت عشرات القتلى والجرحى في معارك شرسة خاضتها قبائل قارة (قبائل ذوي يحيى) في حجور حجة.

وتصدت قبائل حجور في مديرية قارة لتعزيزات الحوثيين الذين توجهوا لفتح جبهة جديدة بعد وشحة والجميمة وكشر والعبيسة لكن قبائل ذو يحي منعتهم التقدم وخاضت اشتباكات شرسة منذ مساء الأمس واستمرت المواجهات حتى الآن.

وأكدت مصادر إعلامية ومحلية سقوط أعداد كبيرة من الحوثيين الذين فشلوا في التقدم بعد قطع قبائل ذو يحيى الطريق على التعزيزات وإحراق أطقم ومدرعات واغتنام طقمين على الأقل في الساعات الأولى في أطراف قارة بلاد ذو يحي. ونفذ طيران التحالف العربي عمليات إنزال جديدة لمؤن وأسلحة وذخائر لقبائل حجور.

وكانت المليشيات شنت هجوما واسعا من أربع جبهات على حجور في كشر مساء الأمس ودارت معارك طاحنة في قارة واستخدمت المليشيات المدفعية والدبابات لتقصف قرى قارة وكشر.