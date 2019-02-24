شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجاوز 750 والسعودي يقترب من 200.. انهيار مخيف للريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في صنعاء وعدن. وجاءت التفاصيل على النحو التالي: الشراء: الدولار الأمريكي = 746 الريال السعودي=196 البيع: الدولار الأمريكي = 750 الريال السعودي=197

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