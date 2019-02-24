شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخليه البحرينيه تلغي التعاقد مع مئات اليمنيين بشكل مفاجيء ..تفاصيل حصريه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بداءت وزارة الداخليه البحرينيه الأسبوع الماضي في انهاء التعاقد مع العشرات من منتسبي وزارة الداخليه البحرينيه من حملة الجنسية اليمنيه .

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة لسلسلة الإجراءات الحكومية في خفض الميزانية العامة في القطاعات الحكوميه .

ونقل مصدر خاص لموقع " الحياد " ان هناك خطة ستنفذها وزارة الداخليه البحرينيه تقتضي بإنهاء التعاقد مع مئات اليمنيين خلال العام الحالي 2019م من المنتسبين لوزارة الداخليه البحرينيه .

وانتقد ناشطون سياسيون تلك الإجراءات خصوصا ان اليمنيين هم من تصدروا المرتبه الأولى منذ نهاية ثمانينات القرن المنصرم في الوقوف مع السلطات البحرينيه ضد اعمال العنف المذهبيه ومحاولات الانقلاب على النظام البحريني عبر الدعم الإيراني خصوصا بعد احداث منتصف التسعينات وأيضا في حقبة ما يعرف بالربيع العربي في العام 2011م. وما عرف في البحرين بأحداث دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة .

لكن أخرون كان لهم رأي اخر بأن العقد قد انفرط من يد الملك البحريني الملك حمد بن عيسى بعد عجز الميزانية الذي تجاوز 70% من الميزانية العامة .

وما اتخذته وزارة الداخليه البحرينيه قد سبقتها فيه وزارة التربية ووزارة الصحه بعد انهائها لمئات العقود من الأجانب العاملين فيها .

والجدير بالذكر ان اكثر من خمسة الاف يمني بينهم حصلوا على الجنسية البحرينيه يخدمون في وزارة الداخليه والدفاع البحرينيه .

هذا وقد أبدت السعوديه في وقت سابق من العام الماضي انزعاجها من تواجد يمنيين يحملون الجنسية البحرينيه يقومون بمنافسة السعوديين في قطاع الذهب وبيع الملابس .

وفي تاريخ 10 يناير 2018 أرسلت السعودية الى وزارة الداخلية البحرينية مذكره مفادها ان الجواز البحريني أصبح وسيلة يستخدمها اليمني ليقفز ويتحايل على أنظمة التوطين ويزاحم المواطن السعودي على الوظائف في وطنه ، لذلك يجب وضع حد لهذه الثغرة التي تضر الوطن والمواطن في المملكة العربية السعودية .

وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات، حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.

ونشرت البحرين خطة مالية الشهر الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022..

و قد استلمت البحرين ما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون البحرينيون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019 وخفض رواتب ومعاشات القطاع الحكومي والغاء بعض البدلات .