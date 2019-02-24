شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة وجريمة ترعب اليمنيين .. قيادات حوثية بينهم الشامي يختطفون فتيات صغيرات السن ويغتصبوهن جماعيا في فلل خاصة في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب الانتهاكات السيئة والمشينة بحق المختطفات في سجونها بالعاصمة صنعاء، بل تجاوزت كل ذلك لتقوم باستغلالهن جنسياً لصالح قياداتها.

وأكدت مصادر أمنية وحقوقية وثيقة، أن القيادي في مليشيا الحوثي، المدعو عبدالرزاق الشامي ويعمل -محققاً بإدارة البحث الجنائي- يقوم باختطاف الفتيات وبشكل خاص صغيرات السن من شوارع العاصمة وعدد من الكافيهات والحدائق العامة، بتهمة الاختلاط، وثم يلصق بهن تهماً مختلفة من بينها "الدعارة".

وأضافت المصادر أن عبدالرزاق الشامي يجبر الفتيات بالإكراه أثناء التحقيق معهن على الاعتراف بتهم لا علاقة لهن بها، ثم يقوم بهتك أعراضهن واستغلالهن "جنسياً" بالاشتراك مع قيادات حوثية أخرى.

وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي الشامي يقوم بنقل الفتيات من سجن البحث الجنائي بذريعة أن لديهن جلسات في النيابة والمحكمة ويأخذهن إلى إحدى الشقق التابعة له بالعاصمة صنعاء ويستغلهن جنسياً ثم يرجعهن بعد ذلك إلى السجن.

وكانت أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، في وقت سابق، اختطاف الحوثيين نحو 120 امرأة وتعرضهن للابتزاز والتعذيب في سجون خاضعة لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء.

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