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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تغازل العالم .. وتتخذ قرار لاول مرة في تاريخها .. والمجتمع الدولي في حالة ذهول

الميثاق نيوز- متابعات - لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يصدر الملك السعودي أمرا ملكيا .

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمر الملكي الصادر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وصدرت مراسم ملكية في المملكة العربية السعودية بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

وفي مرسوم ملكي آخر، صدرت أوامر بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ويأتي المرسوم الملكي – كما أوردت وكالة الأنباء السعودية- “تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.”