شكرا لقرائتكم خبر عن دجال يمارس الزنا مع زوجة مصري لمدة عامين أمام عينيه.. وهكذا كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على مواطن مصري وزوجته، بعد أن قاما بالانتقام من دجال بقتل والدته، لقيامه بممارسة الرذيلة الشاذة مع زوجة الجاني أمام عينيه لمدة عامين "دون وعيه".

وجاءت تفاصيل الواقعة، باكتشاف الزوج الأمر بعد أن شعرت المرأة بآلام شديدة، حيث توجها إلى الطبيب، وتبين أنها زوجته كان تمارس الجنس مع الدجال الذي اعتاد الدخول إلى منزلهما، بحجة استخراج كنز وزئبق أحمر أسفل الدار وضرورة القيام بأعمال سحر وشعوذة.



وأكدت الشرطة أن الانتقام جاء من خلال قتل أم الدجال، وتدعى "الجدة عزيزة".

وقال المتهم إن الدجال كان يتردد على المنزل منذ عامين، بزعم فتح مقبرة فيه تحتوي على كنز وزئبق أحمر، مشيرا إلى أنه كان يمارس الجنس مع زوجته أمام عينيه "دون درايته"، لأنه كان "تحت تأثير التنويم المغناطيسي".

وتابع: " أردت الانتقام منه وذهبت إلى منزله ولم أجده، فتوجهت إلى منزل أمه وقمت بذبحها في ثوان".

وأصدرت النيابة قرارا بحبس المواطن وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: الوطن