شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مروع ورد من صنعاء قاتل يردي طفل قتيلا وسط الشارع بعدة طعنات بجمبيته امام الماره وفي وضح النهار والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر في العاصمة صنعاء، عن مقتل طفل على يد أحد الاشخاص بعد تدخله في فض شجار بين القاتل وطفل اخر.

وفي فيديو مصور للحادثة فأن الطفل رضوان السنيدي قد قتل بعدة طعنات من الخلف بسلاح أبيض(جنبية)، من مالك ثلاجة تبريد في صنعاء.

وقالت المصادر، بأن الطفل رضوان كان ماراً، عندما شاهد القاتل، وطفل اخر يتشاجرا وقرر التدخل والصلح بينهما، وانتهت المشاجرة بهرب الطفل الاخر وتسديد عدة طعنات لظهر رضوان اردته قتيلا على الفور.

واثار فيديو الحادثة، استياء كبير لدى السكان، ومواقع التواصل الاجتماعية، مطالبين الجهات القضائية والجنائية سرعة ضبط القاتل وتقديمة للمحاكمة.