شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تعلن عن مصرع نجل احد مشائخ خارف في عمران .. من يكون .. (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من جبهة حجور بمحافظة حجة عن مصرع نجل أحد مشائخ "خارف" بمحافظة ‎عمران المدعو "نور الدين علي أحمد أبو حاجب" في مواجهات مع مقاومة قبائل ‎حجور.

كانت هذه تفاصيل خبر قبائل حجور تعلن عن مصرع نجل احد مشائخ خارف في عمران .. من يكون .. (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.