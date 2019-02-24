ننشر تفاصيل احباط محاولة تهريب الأثار اليمنية خارج البلاد

تمكنت أجهزة الأمن في مدينة الشحر شرق محافظة حضرموت من ضبط مجموعة من القطع الأثرية القديمة أثناء محاولة تهريبها إلى خارج البلاد.

وكشف مصدر في شرطة الشحر أن نقطة تفتيش في منطقة دفيقة بالمدخل الشرقي لمدينة الشحر الساحلية ألقت القبض على شخص بحوزته 12 قطعة أثرية يمنية قديمة، مضيفا أن المتهم كان يحاول بيع تلك القطع الثمينة إلى مهربين للآثار في اليمن.

وأوضح مدير أمن وشرطة الشحر العقيد عوض العوبثاني أن القطع المضبوطة عبارة عن تماثيل صغيرة برونزية وأخرى قطع حجرية عليها نقوش ورسومات بالخط المسند، بالإضافة إلى خنجر ثمين من مادة النحاس وقطع من الحلي المنقوشة التي تعود أصولها إلى حقب تاريخية يمنية قديمة.

وأضاف، أن التحقيقات جارية مع المتهم الذي كان يحاول تهريب وبيع تلك القطع الأثرية القديمة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في التصدي وإفشال أية محاولات لتهريب الآثار أو المتاجرة بها.