ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بالجوف

ضبط مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الجوف كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، في عدد من المحلات التجارية في مدينة الحزم.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن الحملة التي قامت بها فرق التفتيش اليوم ستتبعها عدة حملات أخرى، من شأنها كشف تلاعب التجار بأرواح المواطنين ومحاسبة كل مخالف.
ودعا المكتب كافة المواطنين إلى التأكد من تاريخ الصلاحية قبل شراء المواد الغذائية حتى يتم التأكد بأنها ليست منتهية الصلاحية.
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