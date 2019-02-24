أدباء وكتاب الجنوب يحضرون حفل توقيع رواية "المدهشة" بعدن

تنظم الأمانة العامة لإتحاد أدباء و كتاب الجنوب فعالية احتفائية ثقافية بمناسبة صدور رواية (المدهشة) للروائي الجنوبي د محمد مسعد السلامي. وذلك في صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019م في رحاب كلية التربية عدن قاعة الفقيد الدكتور/ سعيد النوبان (مسرح الكلية). ستكون هناك كلمات موجزة لكل من الأساتذة النقاد :

1- د احمد علي الهمداني

2- د محمد علي يحيى

3- ميفع عبدالرحمن

4- د عبده يحيى الدباني

5 د محمد مسعد السلامي

6- د محمد ردمان

7- د صالح الوجيه

8- اياد المشرحي

9- بدر العرابي

10- نجمي عبدالمجيد

11- محمد صالح العلياني

12 – عبدالله الوبر . وسيدير الفعالية د. عبدالمغني دهوان, وبتنسيق من الأستاذ/ عوض القيسي. الدعوة عامة.

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