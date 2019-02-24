السفير الشعيبي ومسؤول ألماني يناقشان تطورات اتفاقية ستوكهولم

اقش سفير اليمن لدى ألمانيا الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، مع عضو البرلمان الألماني والمسؤول عن منطقة الخليج واليمن نيكولاس ليبيل، تطورات تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والجهد الحكومي الكبير في سبيل انجاح الاتفاقية.

وتطرق اللقاء إلى موقف الحكومة الصارم الذي أكدت خلاله أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق، وضرورة وقوف المجتمع الدولي ومؤسساته بصورة حازمة ضد المعرقلين.

واستعرض السفير الشعيبي، التطورات الإنسانية والاقتصادية معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الألماني في الجانبين الإنساني والسياسي ووقوفها إلى جانب الحكومة.

من جهته عبر السيد نكولاس ليبيل، عن اهتمام ألمانيا بالوضع في اليمن ومعرفة التطورات بصورة وثيقة مؤكداً أهمية الوضع الإنساني في اليمن متمنياً إنهاء الحرب في اليمن ونجاح اتفاق ستوكهولم في أن يكون مدخلاً للسلام في اليمن.

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