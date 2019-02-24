الجيش يفشل مباغتات الميليشيات في صنعاء

تمكنت قوات الجيش أمس في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء من إفشال هجوم مباغت للميليشيات على مواقعهم في حریب نهم، والقرن، والضبوعة، وأجبرتهم على التراجع إلى مواقعهم السابقة، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تمكن الجيش من قتل وإصابة 20 من عناصر الحوثي خلال تصديه للهجوم.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خرقها للهدنة وشنت قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات اليمنية المشتركة في شارع الدريهمي ومنطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة، كما قصفت منتجع حديدة لاند، ومقبرة الشهداء بشارع صنعاء، وشارع المطار بمدينة الحديدة، كما قصفت مواقع مشتركة في منطقة الفازة بالتحيتا، وصعدت من هجماتها وقصفها على الأحياء السكنية لمدينة الحديدة والمدن الواقعة على الساحل الغربي بشكل عام، عقب الإعلان الأممي عن اتفاق تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب وإعادة الانتشار، المتوقع أن يتم اليوم وفقاً لمصادر يمنية مطلعة.

في الأثناء، حذرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة من استغلال الحوثيين لعملية إعادة الانتشار المتوقعة، للقيام بعملية عسكرية واسعة باتجاه المناطق المحررة في شرق وشمال شرق مدينة الحديدة، خصوصاً مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16، لفتح طريق «صنعاء – الحديدة»، وإفشال ما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن انسحابهم من الحديدة.

وتقضي المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يوماً.

وفي صعدة، قصفت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة مواقع عسكرية للميليشيات في مديرية شدا الحدودية مع السعودية، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف عناصرهم.