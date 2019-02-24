العمالقة يلقنون مليشيا الحوثي درساً قاسياً في جبهة البرح بتعز

تجددت الإشتباكات في جبهة البرح غرب محافظة تعز بين قوات ألوية العمالقة ومليشيا الحوثي الإمامية التابعة لإيران حيث لقنت الأولى الأخيرة درساً قاسياً وكبدتها خسائر كبيرة.

واوضح المركز الإعلامي للعمالقة أن الاشتباكات العنيفة تجددت في جبهة البرح ورسيان غرب تعز بين مليشيات الحوثي وقوات الوية العمالقة بقيادة القائد العام ابو زرعة المحرمي، ودارت الإشتباكات في مناطق وقرى غرب (وادي رسيان )ومثلث البرح والتباب المحيطة وتمكنت خلالها مدفعية الوية العمالقة ونيران اسلحتها الرشاشة من إخماد تحركات مليشيا الحوثي في المواقع المحاذية لها.

واندلعت الإشتباكات عقب قيام مليشيا الحوثي بتوجية نيران اسلحتها الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مغرب اليوم السبت على مواقع كتيبة النصر وتحركات للمليشيات مما استدعى رد قاس من قبل رجال قوات العمالقة على مصادر النيران وتحركات المليشيات واخمادها.

وشهدت جبهة البرح هدوءا حذرا عقب دحر المليشيا الى عمق المدينة قبل أن تستانف ألوية العمالقة عمليات المطاردة لعناصر وفلول مليشيا الحوثي في مناطق محيطة بمثلث البرح ووادي رسيان واجبرتها على التراجع بعد خسارتها لمواقع كانت تتمركز فيها، حيث لقي العشرات من المليشيا مصرعهم وجرح آخرون نتيجة تصعيد العمالقة لعملياتها القتالية غرب محافظة تعز.

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