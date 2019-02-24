شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح وإهانة متعمدة.. شاهد كيف تعامل السيسي مع الرئيس هادي لحظة وصوله إلى مطار القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى مدينة شرم الشيخ المصرية مساء اليوم السبت. وقد استقبله في المطار وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد. Advertisements



وقد لاق الاستقبال الباهت للرئيس هادي موجه من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي باليمن. ويشارك الرئيس هادي في اعمال القمة العربية الاوروبية التي ستعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ. وعقب وصول الرئيس مقر اقامته في المدينة استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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