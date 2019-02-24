شكرا لقرائتكم خبر عن صيد ثمين في قبضة ابطال حجور يكشف سرا عجزت عن معرفته كل اجهزة الاستخبارات بشأن عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء تناقلتها وسائل اعلامية بتمكن قبائل حجور من أسر طاقم قناة المسيرة الحوثية.

وقال ناشط من أبناء حجور أن التحقيق الأولي مع طاقم الاعلام الحوثي كشف انهم مرسلون بشكل مباشر من قبل عبدالملك الحوثي وانهم تلقوا توجيهات عاجلة بالتحرك الى حجور، ويحملون بنادق AK ومسدسات كلوك, وسيارة خاصة لتصوير ونقل انتصارات مزيفة في منطقة العبيسة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيد ثمين في قبضة ابطال حجور يكشف سرا عجزت عن معرفته كل اجهزة الاستخبارات بشأن عبد الملك الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.