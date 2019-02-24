مصرع قائد عملية تصفية "علي عبدالله صالح" في "حجور" (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية دقيقة على مجاميع لمليشيا الحوثي الإنقلابية ورتل من العتاد العسكري الثقيل والمتوسط ، في منطقة حجور بمحافظة حجة. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " قبل قليل، " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية كشر مما أسفر عن مصرع قائد ما تسمى "كتائب الموت" ، المدعو المداني مع عشرات من عناصر المليشيا بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية للمليشيا. وأشارت المصادر إلى " أن ما تسمى "كتائب الموت" الحوثية ، تعد أبرز وأهم المجاميع القتالية الحوثية العقائدية والإنتحارية . و"المداني" هو من أسند له زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي ، مهمة قيادة عملية إخماد مقاومة من تبقى من قوات "الحرس الجمهوري " خارج سيطرة المليشيا الحوثية ، خلال دفاع تلك القوات عن حياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعن حياة عدد من أقاربه وعن منازلهم ، بالعاصمة صنعاء، عقب فض الشراكة بين الحوثيين وصالح، في 2 ديسمبر 2017م.

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