شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تسيطر على مناطق في قبيلة جديدة في حجة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، على مناطق قبيلة ذو يحيى في مديرية قارة بمحافظة حجة ، شمال غرب اليمن.

وقالت المصادر، إن المسلحين الحوثيين سيطروا سيطرة كاملة على قبيلة ذو يحيى ومنطقة الرحبة بمديرية قارة ، إحدى مناطق قبائل حجور، بعد هجوم مستمر منذ مساء الخميس.

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وهاجم الحوثيون منطقة الرحبة بمديرية قارة منتصف ليل الخميس، ودارت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمسلحين القبليين انتهت صباح السبت بسيطرة الحوثيين.

وتعد قبيلة ذو يحيى جزءً من مديرية قارة التي تسكنها قبائل حجور، وهي إلى الجوار من مديرية كشر، وسعى الحوثيون من خلال الهجوم عليها إلى منع أي مساندة للقبائل في كشر التي تخوض قتالاً عنيفاً ضد الحوثيين منذ أسابيع.