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انطلاقة منافسات البطولة المدرسية 2 لمنتخبات مديريات ساحل حضرموت.. صور

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انطلقت عصر اليوم بصالة الفقيد صالح بن ذغار بنادي شعب حضرموت بديس المكلا  جولة المنافسات للتصفيات التمهيدية  البطولة المدرسية للعبة التايكوندو في نسختها الثانية عشر.

 

 وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، تأتي البطولة  ضمن خطة الأنشطة اللاصفية للمسابقات الختامية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي التي ينفذها مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت على مستوى المديريات . 

 

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وتجرى منافسات البطولة  على ثمانية أوزان يتواجه بها اللاعبون كل على حد باوزان  29 و32و35و39و43و47و50و54 كيلوا جرام ويديرها لجنة فنية وتحكيمية من الكوادر في اللعبة لمكتب وزارة التربية والتعليم .

 

هذا وستختتم المنافسات عصر يوم غد الأحد بمواجهات المتهلين للمرحلة النهائية للبطولة وتحديد بطلها وتكريم الفائزين والمشاركين بالجوائز الرياضية الخاصة بلعبة التايكوندو .

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