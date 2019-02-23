أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

نشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 23 فبراير 2019م، وهي كالتالي:
قوات الحزام الأمني تعلن انتهاء عملية استهدفت معسكر للقاعدة بمودية
https://www.alyamanalaraby.com/366233
قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في مدينة حرض بحجة
https://www.alyamanalaraby.com/366236
انطلاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة الأحد
https://www.alyamanalaraby.com/366237
بن لقور: حزب الاصلاح يمتلك سجونا سرية للتعذيب والقتل
https://www.alyamanalaraby.com/366240
شركة النفط في المكلا تقيم ندوة بعنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على العملومة"
https://www.alyamanalaraby.com/366241
دبلوماسي: مواجهة الحوثيين من الحرب الأولى 2004 وحتى اليوم لم تتم كما ينبغي
https://www.alyamanalaraby.com/366244
"درع الجزيرة" يواصل تمارينه العسكرية في المنطقة الشرقية بالسعودية
https://www.alyamanalaraby.com/366246
عملية تمشيط لمواقع قناصة الحوثي في سوق الحلقة بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/366253
المليشيا تقصف مواقع بالتحيتا وحيس والجبلية بالحديدة وسقوط شهيد
https://www.alyamanalaraby.com/366267
الفريق النخعي: العدو الوحيد الذي نواجه هو الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/366270
البحسني يعلن عن عدد من المشاريع النفطية بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/366271
سياسي: ما تقوم به الأمم المتحدة هو تشوية للدولة اليمنية
https://www.alyamanalaraby.com/366275
مسؤول ألماني: نتابع باهتمام الوضع في اليمن ونأمل إنتهاء الحرب
https://www.alyamanalaraby.com/366277
هادي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية
https://www.alyamanalaraby.com/366284
عضو بالوفد الحكومي: الأمم المتحدة جعلت من مطاحن الحديدة مسمار حجا
https://www.alyamanalaraby.com/366286
بالصور.. قيادة اللواء 22 ميكا تفتتح دورة تدريبية لقادة الكتائب
https://www.alyamanalaraby.com/366287
حديقة الطفل تحتضن جموع من أهالي المكلا في الحفل التوعوي للنظافة
https://www.alyamanalaraby.com/366289
قبائل ذو يحيى نجحت في التصدي لعدوان مليشيا الحوثي بحجور
https://www.alyamanalaraby.com/366293
الدفاع اليمنية تعلن مقتل ضابط رفيع في القوات الحكومية بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/366295
المحويت تحيي الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس هادي بندوة في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/366301
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