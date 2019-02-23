الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 23 فبراير 2019م، وهي كالتالي:

 

قوات الحزام الأمني تعلن انتهاء عملية استهدفت معسكر للقاعدة بمودية

https://www.alyamanalaraby.com/366233

 

قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في مدينة حرض بحجة

https://www.alyamanalaraby.com/366236

 

انطلاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة الأحد

https://www.alyamanalaraby.com/366237

 

بن لقور: حزب الاصلاح يمتلك سجونا سرية للتعذيب والقتل

https://www.alyamanalaraby.com/366240

 

شركة النفط في المكلا تقيم ندوة بعنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على العملومة"

https://www.alyamanalaraby.com/366241

 

دبلوماسي: مواجهة الحوثيين من الحرب الأولى 2004 وحتى اليوم لم تتم كما ينبغي

https://www.alyamanalaraby.com/366244

 

"درع الجزيرة" يواصل تمارينه العسكرية في المنطقة الشرقية بالسعودية

https://www.alyamanalaraby.com/366246

 

عملية تمشيط لمواقع قناصة الحوثي في سوق الحلقة بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/366253

 

المليشيا تقصف مواقع بالتحيتا وحيس والجبلية بالحديدة وسقوط شهيد

https://www.alyamanalaraby.com/366267

 

الفريق النخعي: العدو الوحيد الذي نواجه هو الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/366270

Advertisements

 

البحسني يعلن عن عدد من المشاريع النفطية بساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/366271

 

سياسي: ما تقوم به الأمم المتحدة هو تشوية للدولة اليمنية

https://www.alyamanalaraby.com/366275

 

مسؤول ألماني: نتابع باهتمام الوضع في اليمن ونأمل إنتهاء الحرب

https://www.alyamanalaraby.com/366277

 

هادي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

https://www.alyamanalaraby.com/366284

 

عضو بالوفد الحكومي: الأمم المتحدة جعلت من مطاحن الحديدة مسمار حجا

https://www.alyamanalaraby.com/366286

 

بالصور.. قيادة اللواء 22 ميكا تفتتح دورة تدريبية لقادة الكتائب

https://www.alyamanalaraby.com/366287

 

حديقة الطفل تحتضن جموع من أهالي المكلا في الحفل التوعوي للنظافة

https://www.alyamanalaraby.com/366289

 

قبائل ذو يحيى نجحت في التصدي لعدوان مليشيا الحوثي بحجور

https://www.alyamanalaraby.com/366293

 

الدفاع اليمنية تعلن مقتل ضابط رفيع في القوات الحكومية بصعدة

https://www.alyamanalaraby.com/366295

 

المحويت تحيي الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس هادي بندوة في مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/366301

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا