أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

نشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 23 فبراير 2019م، وهي كالتالي: قوات الحزام الأمني تعلن انتهاء عملية استهدفت معسكر للقاعدة بمودية https://www.alyamanalaraby.com/366233 قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في مدينة حرض بحجة https://www.alyamanalaraby.com/366236 انطلاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة الأحد https://www.alyamanalaraby.com/366237 بن لقور: حزب الاصلاح يمتلك سجونا سرية للتعذيب والقتل https://www.alyamanalaraby.com/366240 شركة النفط في المكلا تقيم ندوة بعنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على العملومة" https://www.alyamanalaraby.com/366241 دبلوماسي: مواجهة الحوثيين من الحرب الأولى 2004 وحتى اليوم لم تتم كما ينبغي https://www.alyamanalaraby.com/366244 "درع الجزيرة" يواصل تمارينه العسكرية في المنطقة الشرقية بالسعودية https://www.alyamanalaraby.com/366246 عملية تمشيط لمواقع قناصة الحوثي في سوق الحلقة بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/366253 المليشيا تقصف مواقع بالتحيتا وحيس والجبلية بالحديدة وسقوط شهيد https://www.alyamanalaraby.com/366267 الفريق النخعي: العدو الوحيد الذي نواجه هو الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/366270 Advertisements البحسني يعلن عن عدد من المشاريع النفطية بساحل حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/366271 سياسي: ما تقوم به الأمم المتحدة هو تشوية للدولة اليمنية https://www.alyamanalaraby.com/366275 مسؤول ألماني: نتابع باهتمام الوضع في اليمن ونأمل إنتهاء الحرب https://www.alyamanalaraby.com/366277 هادي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية https://www.alyamanalaraby.com/366284 عضو بالوفد الحكومي: الأمم المتحدة جعلت من مطاحن الحديدة مسمار حجا https://www.alyamanalaraby.com/366286 بالصور.. قيادة اللواء 22 ميكا تفتتح دورة تدريبية لقادة الكتائب https://www.alyamanalaraby.com/366287 حديقة الطفل تحتضن جموع من أهالي المكلا في الحفل التوعوي للنظافة https://www.alyamanalaraby.com/366289 قبائل ذو يحيى نجحت في التصدي لعدوان مليشيا الحوثي بحجور https://www.alyamanalaraby.com/366293 الدفاع اليمنية تعلن مقتل ضابط رفيع في القوات الحكومية بصعدة https://www.alyamanalaraby.com/366295 المحويت تحيي الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس هادي بندوة في مأرب https://www.alyamanalaraby.com/366301

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