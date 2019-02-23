الدفاع اليمنية تعلن مقتل ضابط رفيع في القوات الحكومية بصعدة

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية اليوم السبت مقتل ضابط رفيع في القوات الحكومية بمعارك ضد المسلحين الحوثيين في محافظة صعدة معقل الجماعة. وقال موقع الجيش الوطني موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم القوات الحكومية فإن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة نعت مقتل العميد صالح بلعيد المرقشي،ك الذي قُتل أمس الجمعة وهو يخوض المعارك ضد الحوثيين. Advertisements وأشار إلى إن المرقشي قُتل في جبهة الرازمات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. ولم يورد الموقع مزيداً من التفاصيل حول واقعة مقتل المرقشي وفيما إذا كان آخرين من الجنود الحكوميين قد قُتلوا معه أم لا.

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