قبائل ذو يحيى نجحت في التصدي لعدوان مليشيا الحوثي بحجور

نجحت قبائل ذو يحيى في محافظة حجة بالتصدي لهجوم مليشيا الحوثي وواجهتها ببسالة لاقت إشادات واسعة.

وحسب مصادر اعلامية، حجور.. تكبدت المليشيات الحوثية اليوم السبت عشرات القتلى والجرحى في معارك شرسة خاضتها قبائل قارة (قبائل ذوي يحيى) في حجور حجة.

وتصدت قبائل حجور في مديرية قارة لتعزيزات الحوثيين الذين توجهوا لفتح جبهة جديدة بعد وشحة والجميمة وكشر والعبيسة لكن قبائل ذو يحيى منعتهم التقدم وخاضت اشتباكات شرسة منذ مساء الأمس واستمرت المواجهات حتى الآن.

وأكدت مصادر إعلامية ومحلية سقوط أعداد كبيرة من الحوثيين الذين فشلوا في التقدم بعد قطع قبائل ذو يحيى الطريق على التعزيزات وإحراق أطقم ومدرعات واغتنام طقمين على الأقل في الساعات الأولى في أطراف قارة بلاد ذو يحي.

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ونفذ طيران التحالف العربي عمليات إنزال جديدة لمؤن وأسلحة وذخائر لقبائل حجور.

وكانت المليشيات شنت هجوما واسعا من أربع جبهات على حجور في كشر مساء الأمس ودارت معارك طاحنة في قارة واستخدمت المليشيات المدفعية والدبابات لتقصف قرى قارة وكشر.

وتحوز القبائل على اشادات واسعة في اوساط اليمنيين في ظل مواجهتها العدوان الحوثي ومطالبات لقوات الشرعية بالتدخل.

وقال عضو مجلس الشوري علوي الباشا بن زبع: قد تستطيع المليشيات الحوثية المتمردة ان تدخل بلاد القبائل في ذو يحيى او ف الحشا او غيرهابحكم استخدامهم للقوة الفتاكة والغاشمة ولكن ما لاتستطيعه هذه المليشيات الهمجية ولا اي قوة على وجه الارض ان تنسي الاجيال الصاعدة من ابناء القبائل قتل اهاليهم وهدم البيوت واستباحة الحرمات.