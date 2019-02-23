حديقة الطفل تحتضن جموع من أهالي المكلا في الحفل التوعوي للنظافة

أحتضنت حديقة الطفل بالمكلا مساء الجمعة جموع من أهالي مدينة المكلا في الحفل التوعوي للعوائل الذي نظمه صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وذلك بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة ، ويأتي هذا الحفل ضمن اطار برنامج التوعية وفعاليات أسبوع النظافة والبيئة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية و رقصات شعبية ومسابقات للأطفال و اختتم الحفل بمسرحية كوميدية لفرقة البندر للمسرح الكوميدي بالمكلا بـ عنوان النظافة ثقافة ، وتهدف المسرحية إلى توعية المجتمع بالنظافة لأن لها أهمية كبيرة وفضل كبير في الحفاظ على الصحة ، كما هي أساس كل بيت و كل حضارة و كل مجتمع ، فالمجتمع النظيف يعرف بتقدمه و حضارته ، حيث أنه لا يقبل أي إنسان أن يتعامل أو يجلس في مكان غير نظيف ، و من المعروف أن النظافة هي دليل على صحة الإنسان و قوته ، و مدى تحضره أيضا.

وتشهد سواحل ومتنزهات وساحات مدينة المكلا ارتياد الآلاف من المواطنين والعوائل من مدينة المكلا ومختلف مدن المحافظة والزوار من أنحاء محافظات الجمهورية الذين يستمتعون بسواحلها الجاذبة ومهرجاناتها الشيقة وأجوائها المعتدلة.

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وعلى امتداد السواحل يمارس المئات من الشباب هواياتهم المفضلة بممارسة لعبة كرة القدم والاغتسال في بحر العرب .

وأشاد زوار من خارج المحافظة بالأجواء المعتدلة لمدينة المكلا وما تتمتع به المدينة ومدن ساحل حضرموت من أمن واستقرار بفضل الله تعالى ثم العيون الساهرة لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية. وبمتابعة دؤوبة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.