بالصور.. قيادة اللواء 22 ميكا تفتتح دورة تدريبية لقادة الكتائب

دشن قائد اللواء 22 ميكا، العميد الركن صادق سرحان صباح اليوم السبت دورة تدريبية لقادة كتائب اللواء.
ووفق قيادة محور تعز - تابعها "الخليج 365" - "قال العميد سرحان أن الدورة تعتبر تنشيطية تستهدف قادة كتائب اللواء لما ذلك من أهمية في تطوير القيادة واكسابها خبرات قيادية تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها.
وأشار سرحان الى الوضع الراهن في الجهاز العسكري والذي لم يكتمل بالشكل المطلوب بسبب وجود نواقص تقلل من أن يكون عسكريا بالمستوى الذي يجب أن يمثل كمؤسسة عسكري.
وأكد قائد اللواء 22 ميكا أن الدورة تهدف لما يخدم أداء المهام العسكرية، في مواجهة الانقلاب الحوثي واستكمال التحرير التي يتطلع إليه أبناء محافظة تعز.
تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار أنشطة وبرامج اللواء 22 ميكا لتطوير أداء قيادات وأفراد اللواء عسكرياً واداريا .
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