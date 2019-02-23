هادي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية الأولى.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي مصر العربية الشقيقة، ووزيرة البيئة ـ رئيسة بعثة الشرف المرافقة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وعقب مراسيم الاستقبال الرسمية عقد فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء المصري لقاء ثنائيا في صالة تشريفات المطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وجدول اعمال اجتماعات القمة، والتطلعات المعقودة عليها في تمتين العلاقات العربية ـ الأوربية.

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وتسعى القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها في مدينة شرم الشيخ يوم غد الأحد لفتح آفاق في علاقات الجانبين باعتبارها اللقاء الأول و"التاريخي" الذي يجمع قادة دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر ان يناقش فخامة الرئيس مع القادة العرب والأوربيين العلاقات على المستوى الثنائي، ومستقبل العلاقات العربية الأوروبية لمواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة والعالم في جوانبها الأمنية والاقتصادية والإرهاب والتدخلات الخارجية.

ويرافق الرئيس وزير الخارجية خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.