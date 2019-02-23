مسؤول ألماني: نتابع باهتمام الوضع في اليمن ونأمل إنتهاء الحرب

بحث سفير اليمن لدى المانيا الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، مع عضو البرلمان الالماني والمسؤول عن منطقة الخليج واليمن نيكولاس ليبيل، تطورات تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والجهد الحكومي الكبير في سبيل انجاح الاتفاقية.

وفي اللقاء تطرق الجانبان إلى موقف الحكومة الصارم الذي أكدت خلاله أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق، وضرورة وقوف المجتمع الدولي ومؤسساته بصورة حازمة ضد المعرقلين.

واستعرض السفير الشعيبي، وفقا لوكالة سبأ التطورات الإنسانية والاقتصادية .. وأعرب عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الالماني في الجانبين الإنساني والسياسي ووقوفها إلى جانب الحكومة.

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من جهته عبر السيد نكولاس ليبيل، عن اهتمام المانيا بالوضع في اليمن ومعرفة التطورات بصورة وثيقة ..

وأكد على أهمية الوضع الإنساني في اليمن .. متمنياً إنهاء الحرب في اليمن ونجاح اتفاق ستوكهولم في أن يكون مدخلاً للسلام في اليمن.