سياسي: ما تقوم به الأمم المتحدة هو تشوية للدولة اليمنية

أكد المحلل السياسي عبد المالك اليوسفي أن تقرير الأمم المتحدة بوجود 24 مليون مواطن يمني يعانون من نقص الغذاء والأدوية والأمراض ليس صحيح.

وذكر اليوسفي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "dmc"اليوم السبت، أن الملف السياسي فى اليمن يلاقى اهتمام دولي أكثر من الملف الإنساني متابعا أن الرقم الذى ذكرته الولايات المتحدة خلال تقريرها غير دقيق لافتا إلى أن تلك الإحصائيات تملكها الدولة فقط.

وأضاف اليوسفي" أن التقرير هو رسالة مباشرة لطرد المستثمرين لـ10 أعوام قادمة، وأن ما تقوم به الأمم المتحدة هو تشويه للدولة اليمنية لافتا أنها استلمت 3 ملايين دولار العام الماضي تمويلات للعمل الإنساني فى اليمن وأعلنت أنها أوصلت المعونات إلى 7 ملايين مواطن.

وأشار إلى أن المؤشرات السكنية في الدولة تشير إلى أن متوسط الأسرة الواحدة 7.3 مما يعنى أن كل أسرة بيها 7 أشخاص مما يؤكد وصول المعونة إلى مليون شخص وليس 7 ملايين كما تدعى في تقريرها.