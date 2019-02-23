البحسني يعلن عن عدد من المشاريع النفطية بساحل حضرموت

أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم السبت عن تنفيذ عدد ن المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة من ضمنها بناء خزانين بسعة 23 الف طن.

وذكر البحسني في ندوة نظمها فرع شركة النفط انه تم الانتهاء من إعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة إنزال مناقصة المشروع إلى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن وهو ما سيزيد من حركة السفن بميناء المكلا بالإضافة إلى إنشاء مبنى خاص لإدارة المنشات بالشركة.

وقال البحسني ” ان شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المشاكل حتى كادت أن تعلن إفلاسها ولكن حرصا منا قمنا بدعم فرع الشركة بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها”.

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وأضاف ” تم تسديد جزء كبير من ديون فرع الشركة وقريباً سيتم التسديد بقية المديونية بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالوقود “.

وكان مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري تطرق إلى جملة من النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستقرار التمويني.