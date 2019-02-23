المليشيا تقصف مواقع بالتحيتا وحيس والجبلية بالحديدة وسقوط شهيد

استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم السبت، مواقع متفرقة لقوات العمالقة المتواجدة في محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة والقذائف. وأفادت مصادر ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع العمالقة في مديريتي التحيتا وحيس ومنطقة الجبلية واستشهد أحد جنود العمالقة برصاص قناصة الحوثيين. وأضافت المصادر أن المليشيات استخدمت مختلف الأسلحة والقذائف منها سلاح 14.5 و12.7 وقذائف الهاون والهاوزر بشكل يومي ومستمر. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع قوات العمالقة وسقوط شهداء وجرحى من قوات العمالقة وآخرها يوم أمس سقوط شهيد من قوات العمالقة المتواجدة مديرية الدريهمي. Advertisements قصفت مليشيات الحوثي الإجرامية ظهر اليوم السبت منازل الموطنين بمركز مديرية حيس بمحافظة الحديدة مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية. وأفاد مصدر ميداني، أن المليشيات قصفت المنازل بقذائف صاروخ الآر بي جي والهاون وادى القصف الى تدمير عددا من منازل الموطنين وكان من ضمن المنازل المتضررة منزل الشيخ زيد الكائن في وسط المدينة. وتواصل المليشيات الحوثية خرقها للهدنة الاممية بقصف يومي ومستمر لمنازل الموطنين بحيس بالإضافة لقصف وإستهداف مواقع متفرقة لقوات العمالقة .

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