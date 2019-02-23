عملية تمشيط لمواقع قناصة الحوثي في سوق الحلقة بالحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، بأن "حشود حوثية كثيفة تجمعت في أطراف منطقة 7 يوليو وبالقرب من سوق الحلقة عقب معارك عنيفة أستمرت منذ منتصف ليلة أمس حتى صباح اليوم.

وأوضحت مصادر" الخليج 365"، أن القوات المشتركة شنت عملية تمشيط واسعة لمواقع قناصة الحوثي ومدافعهم في محيط سوق الحلقة وقرب جولة يمن موبايل سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين.

و تتزايد جرائم الحوثي ما بين قتل وقصف وتهجير قسري للسكان بحق أبناء محافظة الحديدة ..

حيث أقدمت مليشيات الحوثي بإستهداف وقصف منازل المواطنين في منطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي بمختلف القذائف وبالأسلحة المتوسطة .

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القصف العشوائي الحوثي الذي طال منازل المواطنين وخلّف أضراراً بالغة بعدد منها ، واضطرت عشرات الأسر للنزوح من منازلهم هرباً من القصف الحوثي وللنجاة بحياة النساء والأطفال .

أهالي الشجيرة يقولون أن مليشيات الحوثي تستهدف منازلهم بشكل يومي بالقذائف مما جعل السكان يعيشون حالة من الخوف والهلع ، وتسائلوا أين هي الهدنة الأممية التي يتحدث عنها العالم.

وأردفوا بأن المليشيات دأبت على مواصلة خرق الهدنة الأممية وجعلت المدن والقرى أهداف يومية لنيرانها وقذائفها .

الجدير بالذكر أن المليشات الحوثية لا زالت مستمرة في خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية بإستهداف وقصف منازل المواطنين وتشريد الأهالي والسكان في مختلف مديريات محافظة الحديدة ، وآخرها إرتكاب مجزرة بشعة بقصف سوق المتينة بالمدفعية والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المواطنين بينهم