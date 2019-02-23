دبلوماسي: مواجهة الحوثيين من الحرب الأولى 2004 وحتى اليوم لم تتم كما ينبغي

هاجم سفير اليمن لدى الاردن علي احمد العمراني مليشيا الحوثي التي انقلبت على التسوية السياسية في اليمن.

وقال العمراني في منشور على صحفته:" استغرقت تكتيكات الحوثي وخداعه عشرة أعوام ، من حربه الأولى في 2004 حتى اجتياحه صنعاء في 2014. ولو ركنا إلى خطة السلام التي تتبعها الأمم المتحدة منذ يبدأ الحوثي تطبيقه لإتفاقية السويد حتى انسحابه من صنعاء وكل المناطق والمدن، وتخليه عن الأسلحة، وفقا لقرارات الأمم المتحتدة فسوف يستغرق ذلك ما لا يقل عن مائة عام..!

Advertisements

وأضاف:" في لحظة ما سيجد اليمنيون بأن عليهم التصرف مع الحوثي بكيفية مختلفة عن كل ما سبق ، وسيعذرهم العالم عندما تعرف الدنيا كلها حقيقة هذا الحوثي..

واختتم العمراني منشوره بالقول:" مواجهة الحوثي ومنذ حربه الأولى 2004 وحتى اليوم ، لم تتم كما ينبغي.