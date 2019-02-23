شركة النفط في المكلا تقيم ندوة بعنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على العملومة"

دشنت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت اليوم بالمكلا ندوة بعنوان "واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة" برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني واشراف من قبل إدارة الشركة.

واستمرت الندوة يومين حيث استهدفت جميع موظفي الشركة أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أهمية إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل التي تساهم في تطوير قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم بمختلف المجالات الإدارية والفنية وغيرها من المجالات.

وقال المحافظ البحسني مخاطبا الحضور علم الإدارة يتطور يوما بعد يوم ولابد علينا من مواكبة هذا التطور من خلال عقد الندوات والورش داخل المرافق ودورات تدريبية على مستوى المرافق والمؤسسات الحكومية الى جانب الاهتمام بالتدريب خارج البلاد ايمانا من السلطة المحلية بالمحافظة بالاهتمام بالكادر البشري وبما يسهم في تطوير العمل الإداري في القطاع العام.

وأضاف شركة النفط كغيرها من مؤسسات الدولة وبسبب الأوضاع التي عاشتها حضرموت ويعيشها الوطن حاليا واجهتها كثير من المعوقات والمشاكل حتى انها كادت ان تعلن افلاسها ولكن حرصا منا قمنا بدعم هذه الشركة بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة على الشركة اذ انه تم تسديد جزء كبير من هذه الديون وقربيا سيتم التسديد كامل وذلك بسبب تحمل الشركة تزويد محطات الكهرباء بالمحروقات، مشيدا بدور قيادة الشركة والموظفين على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سيبل استقرار تموين المحافظة بما تحتاجه من المشتقات والمواد النفطية.

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واعلن المحافظ البحسني في كلمته التوجيهية لموظفي وعمال الشركة عن حزمة من المشاريع المستقبلية التي ستنقل عمل الشركة نحو الأفضل وهي بناء اثنين خزانات بسعة 23 الف طن وهو مشروع استراتيجي سيعزز من قدرة طاقة الخزن بالمحافظة حيث تم الانتهاء من اعداد الدراسات وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان وانزال مناقصة هذه المشروع الحيوي والهام الى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 30 الف طن وهذا سيزيد من زيادة حركة السفن في ميناء المكلا بالإضافة الى انشاء مبنى خاص لإدارة المنشات بالشركة.

وكان المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري أشار الى ان هذه الندوة تاتي في اطار اعلان المحافظ البحسني العام الحالي عام التنمية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة بهدف تطوير وتنمية مدارك الموظفين بمختلف الجوانب.مستعرضا جملة من النجاحات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية وهي الاستقرار في تموين المحافظة من المشتقات النفطة البترول والديزل والمازوت وسعيها الدوؤب ومحاولتها تثبيت سعر اللترات من المشتقات النفطية في مديريات المحافظة.

هذا وستقدم بالندوة عدد من أوراق العمل الخاصة بواجبات الموظف واهمية الحفاظ على المعلومة من قبل قيادات إدارية وامنية ومشائخ دين.