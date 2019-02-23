مجاميع كبيرة من الحوثيين يغادرون الحديدة ويتقهقرون نحو حجة لهذا السبب الهام (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت امس الجمعة، مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقبائل حجور، في مديرية قارة بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وأكدت مصادر ميدانية ، بأن المواجهات اندلعت بعد أن أقدمت المليشيا على تفجير الوضع شرق مديرية قارة، جراء فتح جبهة جديدة فيها. ووفقاً للمصادر أسفرت عن سقوط 30 عنصراً من المليشيا الانقلابية قتلى وجرحى، وإعطاب 3 أطقم عسكرية تابعة للمليشيا، وفرار من تبقى من عناصرها.
إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن المليشيا نصبت عربة بي ام بي فوق مدرسة المصابيح، وقناصة فوق الوحدة الصحية في عزلة المصابيح التابعة لمديرية قارة، وشنت قصفاً مكثفاً على الابطال في جبل الرحبة، بعد انكسارها شرق المديرية.
يذكر أن المليشيا لجأت إلى سحب مجاميع كبيرة من عناصرها من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، كتعزيزات لعناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها مؤخراً، لا سيما معارك اليوم في مديرية قارة.. وهذه الخطوة اعتبرها مراقبون تقهقراً للمليشيات الحوثي وانحسار مدهم عن الحديدة، وهي دليل قاطع على أن الانقلابيين باتوا بالرمق الأخير ويعانون من عجز كبير في رفد جبهاتهم بالمقاتلين.
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